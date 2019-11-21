 اليوم.. «أبو ليلي» الجزائري يبدأ منافسات «أسبوع النقاد» - بوابة الشروق
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اليوم.. «أبو ليلي» الجزائري يبدأ منافسات «أسبوع النقاد»


نشر فى : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 11:22 ص | آخر تحديث : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 11:22 ص

تنطلق في الخامسة والنصف من مساء اليوم، منافسات مسابقة "أسبوع النقاد الدولي" بالعرض الأول في الشرق الأوسط للفيلم الجزائري "أبو ليلى"، للمخرج أمين سيدي بومدين، بحضور صناعه، وذلك في قاعة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، ويعقب العرض ندوة بحضور بطل الفيلم سليمان بنواري.

الفيلم تدور أحداثه في الجزائر عام 1994، حيث يطارد الصديقان "إس" و"لطفي" الإرهابي الخطير الهارب "أبو ليلى"، في مطاردة تبدو عبثية لأن الصحراء لم تشهد عمليات إرهابية، ويتضح أن لطفي يريد أن يُبعد "إس" عن العاصمة لأنه يعلم أنه أضعف من مواجهة نزيف الدماء.

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