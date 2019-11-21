 لاعب جنوب إفريقيا: الجمهور جعلنا نرتعش أمام مصر.. وهدفنا التأهل للأولمبياد - بوابة الشروق
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لاعب جنوب إفريقيا: الجمهور جعلنا نرتعش أمام مصر.. وهدفنا التأهل للأولمبياد

محمد عبد المحسن
نشر فى : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 12:58 م | آخر تحديث : الخميس 21 نوفمبر 2019 - 12:58 م

أكد تريشوس ماليبي، لاعب جنوب إفريقيا الأوليمبي، أن مواجهة غانا ستكون مباراة كبيرة بالنسبة للفريق من أجل التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال ماليبي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «نتعافي من الخسارة أمام مصر، ونحن على الطريق الصحيح للاستعداد لمباراة الغد لحجز تذكرة العبور إلى طوكيو، نحن نأمل أن نفوز على غانا ونتأهل للأولمبياد».

وأضاف قائد منتخب جنوب إفريقيا: «مصر فريق جيد واستغلوا فرصهم، كانت مباراة عادلة ونتمنى لمصر حظًا وفيرًا في النهائي أمام كوت ديفوار».

وتابع: «مباراة مصر كانت تجربة رائعة أن نلعب تحت أمام هذا العدد من الجماهير، في أول 5 دقائق كان البعض يرتعش من الضغط الجماهيري، أشكر شعب مصر، من الجميل أن يحدث ويحضر هذا العدد من الجمهور، فهو لا يحدث في كل البلاد، كانت تجربة رائعة لنا».


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