أكد تريشوس ماليبي، لاعب جنوب إفريقيا الأوليمبي، أن مواجهة غانا ستكون مباراة كبيرة بالنسبة للفريق من أجل التأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال ماليبي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «نتعافي من الخسارة أمام مصر، ونحن على الطريق الصحيح للاستعداد لمباراة الغد لحجز تذكرة العبور إلى طوكيو، نحن نأمل أن نفوز على غانا ونتأهل للأولمبياد».

وأضاف قائد منتخب جنوب إفريقيا: «مصر فريق جيد واستغلوا فرصهم، كانت مباراة عادلة ونتمنى لمصر حظًا وفيرًا في النهائي أمام كوت ديفوار».

وتابع: «مباراة مصر كانت تجربة رائعة أن نلعب تحت أمام هذا العدد من الجماهير، في أول 5 دقائق كان البعض يرتعش من الضغط الجماهيري، أشكر شعب مصر، من الجميل أن يحدث ويحضر هذا العدد من الجمهور، فهو لا يحدث في كل البلاد، كانت تجربة رائعة لنا».