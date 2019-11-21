أمين «الناتو» يرفض التكهن بشأن فرص الموافقة على مبادرة وزير خارجية ألمانيا

صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" بأنه لا يزال غير متأكد إذا ما كان المقترح الألماني بشأن تعزيز التعاون السياسي داخل الحلف، سيلقى تأييدًا من جميع رؤساء دول وحكومات الحلف خلال القمة القادمة أم لا.

وقال ستولتنبرج اليوم الخميس أمام صحفيين في بروكسل إن فكرة تشكيل لجنة خبراء التي اقترحها وزير الخارجية الألماني هايكو ماس تعد ذو قيمة، ولكنه أشار إلى أنه لا يريد التكهن حاليا باحتمالية إذا كان سيتم تأييدها أم لا.

يذكر أن السفير الأمريكي في برلين ريتشارد جرينيل سخر من المقترح الألماني في تغريده على "تويتر" وكتب بالإشارة إلى قرار دول الحلف بشأن زيادة نفقات الدفاع: "الأشخاص والخبراء الحكماء يرون أنه كان يتعين على الدول الأعضاء بالحلف الإيفاء بالتزامها الخاص بعام 2014 (بشأن زيادة الإنفاق الدفاعي)".

وأضاف أن إنفاق 2% من إجمالي الناتج المحلي للدفاع يعد إلزاما، وليس هناك حاجة للجنة من أجل قول ذلك.

يذكر أن وزير الخارجية الألماني اقترح، أمس الأربعاء، خلال اجتماع لوزراء خارجية دول الحلف تشكيل لجنة خبراء من شأنها تقديم المقترحات بشأن تعزيز التعاون السياسي داخل الحلف.

وجاءت مبادرة الوزير الألماني في الأساس كرد فعل على الانتقاد اللاذع من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للحلف، حيث صرح الأخير بأن الحلف "ميت دماغيا".

من جانبه، صرح نوربرت روتجن، السياسي الألماني البارز بالحزب المسيحي الديمقراطي المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أنه يرى أن مبادرة وزير الخارجية الألماني هايكو ماس بشأن إصلاح حلف شمال الأطلسي "ناتو" غير كافية.

وقال خبير السياسة الخارجية بالحزب الذي يرأس لجنة شئون السياسة الخارجية بالبرلمان الألماني "بوندستاج" في وقت سابق اليوم الخميس لبرنامج "مورجن ماجازين" بالقناة الثانية الألمانية (زد دي إف) إن الأمر يتعلق بمسألة الأهمية المستقبلية للتحالف العسكري عبر الأطلسي.

يشار إلى أن القمة السنوية السبعين لحلف الأطلسي ستبدأ في لندن في 3 ديسمبر القادم، وفي اليوم التالي ستبدأ جلسة عمل في منتجع بمدينة واتفورد التي تبعد عن العاصمة البريطانية بنحو 30 كيلومترًا.