المغني الإسرائيلي يحتفي بصورته مع محمد رمضان: مافيا مافيا مافيا

نشر المغني الإسرائيلي "عومير آدم"، عبر استوري على حسابه الشخصي بموقع انستجرام، صورة تجمعه بالفنان المصري محمد رمضان أثناء تواجدهما في دبي مؤخرا.

ويظهر الفنان المصري محمد رمضان في الصورة وهو يحتضن المغني الإسرائيلي ويشير بيده "نمبر وان"، فيما علق المغني الإسرائيلي على الصورة قائلا: "مافيا مافيا مافيا".

وكانت الصورة، أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع رمضان للرد بفيديو يدافع به عن نفسه، وحذفه بعد دقائق، بعد معرفته بالشخصية التي كان يتصور معه، معلقا بعدها أنه لا ينظر للدين ولا جنسية من يتصور معه.