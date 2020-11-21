بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية





قررت نيابة الشئون المالية والتجارية في الإسكندرية، اليوم الجمعة، حبس شخص، عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء منهم على 1.5 مليون جنيه؛ بزعم استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مباحث الأموال العامة، بورود بلاغ من 4 أشخاص، حول قيام، عاطل، "له معلومات جنائية، بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة الأجهزة الكهربائية.

وبفحص البلاغ، وإجراء تحريات المباحث، تبين صحة المعلومات، واستيلاء المتهم على مبالغ مالية من الشاكين بلغت 1.50 جنيه، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه استوفاها لفترة، ثم توقف عن السداد، ورفض رد أصل المبالغ المالية المسـتولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم عمل كمين وضبط المتهم، وبمواجهته أقر بالواقعة، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.