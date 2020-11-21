روحاني يعرب عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع لبنان

أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع لبنان، وذلك في برقية تهنئة وجهها إلى الرئيس اللبناني العماد ميشال عون بمناسبة العيد السابع والسابعين للاستقلال.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية اليوم السبت أن الرئيس عون تلقى عدداً من برقيات التهنئة بمناسبة العيد السابع والسابعين للاستقلال أبرزها من الرئيس حسن روحاني.

وقال روحاني في برقيته "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما كانت دائما، تقف اليوم إلى جانب لبنان حكومة وشعبا، وهي مستعدة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات."

وأضاف روحاني: "لقد عانى لبنان خلال السنة المنصرمة من صعوبات جمة، ولكن صمود هذا البلد العزيز ومقاومته في ظل قيادة حكيمة، حفظ عزة بلدكم، وأثبت للعالم بأسره أن مسيرة العزة والاستقلال والازدهار راسخة في عهدكم الميمون".

وتابع الرئيس الإيراني "لا شك أن هذا النهج سيستمر بالتعاون والتضامن بين كافة القوى السياسية الغيورة على لبنان."

يذكر أن لبنان يحتفل بذكرى استقلاله في 22 تشرين ثان/نوفمبر من كل عام، لكن هذا العام سوف يتم إلغاء جميع المناسبات الوطنية المتعلقة بذكرى الاستقلال، بسبب قرار الإقفال العام من 14 حتى 30 تشرين ثان/نوفمبر الجاري بهدف مواجهة انتشار فيروس "كورونا".