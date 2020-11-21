محافظ الدقهلية يتابع أعمال شركة النظافة بمدينة المنصورة

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم السبت، أعمال شركة النظافة العاملة في كنس الشوارع والميادين، ورفع تراكمات الأتربة بمدينة المنصورة.

وقال مختار إن الشركة يعمل بها أكثر من 100 عامل يقومون بأعمال الكنس ورفع تراكمات الأتربة والمتناثرات في شوارع وميادين المنصورة الرئيسية والفرعية، ، موضحًا أنه وجه بتقسيم المدينة إلى 8 قطاعات يتم العمل فيها بالتوازي، ويمارس عمال الشركة عملهم يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا إلى الساعة الرابعة عصرًا.

وكلف المحافظ محمد البسيوني رئيس حي شرق المنصورة بالمتابعة والإشراف على أعمال الشركة في الشوارع والميادين بنطاق المدينة، موضحًا أن الاستعانة بهذه الشركة يأتي ضمن الجهود المبذولة لأجهزة المحافظة، بهدف القضاء نهائيًا على مشكله تراكمات الأتربة بالشوارع والميادين وخاصة في فصل الشتاء.