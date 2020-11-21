الصحة الروسية تسجل 467 حالة وفاة و24822 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم السبت، عن تسجيل 467 حالة وفاة، و24 ألفا و 822 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ما يمثل أكبر ارتفاع منذ بداية الجائحة، وفقا لقناة "روسيا اليوم".

يذكر أن روسيا سجلت، أمس، 24 ألفا و318 إصابة جديدة بفيروس كورونا التاجي، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في عموم البلاد إلى مليونين و39 ألفا و926 إصابة.

وذكر مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد في روسيا أنه تم تسجيل 24318 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في 83 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 2039926 ".