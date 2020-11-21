توتنهام يستضيف مانشستر سيتي في قمة البحث عن الصدارة

أستون فيلا يواجه برايتون.. تشيلسي في ضيافة نيوكاسل.. ويونايتد يلاقي ويت بروميتش..

تستأنف اليوم، السبت منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، بعد فترة التوقف الدولي، حيث تقام 4 مباريات لحساب منافسات الجولة التاسعة من عمر المسابقة، يفتتحها تشيلسي في مواجهة نيوكاسل في الثانية والنصف ظهرًا، فيما يستضيف أستون فيلا فريق برايتون في الخامسة مساءً، وفي السابعة والنصف تتجه الأنظار لملعب وايت هارت لين، حيث واحدة من أقوى مواجهات الجولة بين توتنهام ومانشستر سيتي، وتختتم مباريات اليوم في العاشرة مساءً، عندما يستضيف مانشستر يونايتد فريق وست بروميتش ألبيون.

ففي أهم مباريات اليوم، يستطيع توتنهام انتزاع صدارة جدول البطولة مؤقتا إذا تغلب على مانشستر سيتي الذي نال مديره الفني الإسباني جوسيب جوارديولا دفعة معنوية كبيرة بعدما جدد النادي التعاقد معه لمدة عامين حتى 2023 على الرغم من اهتزاز مستوى الفريق في الموسم الحالي وتراجعه إلى المركز العاشر برصيد 12 نقطة.

ويأمل البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لتوتنهام، في مشاركة لاعبه الكوري الجنوبي سون هيونج مين في المباراة بعدما انضم لمنتخب بلاده في الفترة الماضية بسبب جولة المباريات الدولية.

وقد يمنح مورينيو لاعبه الويلزي جاريث بيل فرصة للمشاركة ضمن التشكيلة الأساسية بعدما شارك اللاعب لمدة ساعة في مباراة منتخب بلاده التي حقق فيها الفوز على نظيره الفنلندي.

ونال بيل تشجيعا من مورينيو منذ عودته للعب في صفوف توتنهام بداية من صيف هذا العام على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني ، واقترب بيل من المشاركة في التشكيلة الأساسية للنادي.

وقال بيل قبل أيام: «كلما كثرت المباريات التي أخوضها ، كلما تأقلمت بدنيا مع اللعب، ما زلت بحاجة للجاهزية بشكل أفضل وللعب بشكل أكثر قوة وحدة،هذا يستغرق مزيدا من الوقت عندما تكون أكبر في السن. ولكنني حريص على استعادة لياقتي التامة ، وأتمنى ألا أحتاج لفترة طويلة للغاية».

وينتظر مانشستر سيتي الآن الكثير من لاعبه فيران توريس أمام مرمى المنافس بعدما سجل اللاعب ثلاثة أهداف (هاتريك) للمنتخب الإسباني في مباراته أمام المنتخب الألماني يوم الثلاثاء الماضي والتي انتهت بفوز المنتخب الإسباني 6 – 0 وتأهله للدور قبل النهائي في بطولة دوري أمم أوروبا.

وقد تشهد المباراة أيضا عودة المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو للمشاركة مع مانشستر سيتي بعد تعافيه من الإصابة.

وفي مباراة أخرى اليوم، يحل تشيلسي صاحب المركز الخامس برصيد 15 نقطة ضيفا على نيوكاسل اليوم السبت.

ويسعى الفريق اللندني إلى الفوز أملًا في الوصول لقمة الدوري الإنجليزي، ولو بشكل مؤقت حتى مباراة توتنهام ومانشستر سيتي ليلًا.

وليس تشيلسي وحده من يسعى للصدارة ولو بشكل مؤقت، أستون فيلا كذلك على موعد مع فرصة تصدر الدوري الإنجليزي، حينما يستضيف برايتون في الخامسة مساءً.

ويحتل أستون فيلا قبل مباراة اليوم، المركز السادس، برصيد 15 نقطة وبفارق الأهداف فقط خلف تشيلسي، علمًا بأن الفيلانز يتبقى له مباراة مؤجلة مع مانشستر سيتي.

وفي ختام مباريات اليوم يحل وست بروميتش ضيفًا على مانشستر يونايتد، الساعي للهروب من مركزه المتأخر في جدول المسابقة، حيث يحتل المركز الرابع عشر برصيد 10 نقاط فقط.