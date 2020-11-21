المقاولون يشدد على الإجراءات الاحترازية في مقر النادي لمكافحة انتشار فيروس كورونا

شدد مسئولو المقاولون العرب على تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع الموجة الثانية لوباء كورونا، وارتفاع نسبة الإصابة بين الرياضيين واستعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

ووجه محمد عادل فتحي، المشرف على قطاع الكرة بالمقاولون وعضو مجلس الإدارة، بضرورة انطلاق حملات التعقيم داخل النادى مرة أخرى من أجل وقاية اللاعبين والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا.

وكان المقاولون قد ضم 5 صفقات جديدة وهم، هيثم الجويني مهاجم الترجي التونسي السابق، ووسيم النغموشي، وأحمد عبد العزيز زيزو وأحمد داوودا، وأحمد شكري لاعب الأهل السابق، فيما انتهت إعارة كل من شكري نجيب مهاجم الإسماعيلي ومعروف يوسف لاعب وسط الزمالك.