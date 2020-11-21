 السعودية تفرض 300 ريال رسم زيارة البلاد لـ4 أيام - بوابة الشروق
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السعودية تفرض 300 ريال رسم زيارة البلاد لـ4 أيام

علم السعودية
علم السعودية
(د ب أ)
نشر في: السبت 21 نوفمبر 2020 - 12:25 م | آخر تحديث: السبت 21 نوفمبر 2020 - 12:25 م
قررت السلطات السعودية اليوم السبت  فرض رسوم بمقدار 300 ريال لمن يريد تمديد زيارته إلى المملكة لمدة أربعة أيام.

وقال بيان رسمي وزع اليوم السبت إن مجلس الوزراء وافق على تعديل فقرة  من جدول هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور، وذلك بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية، وبعد النظر في قرارات مجلس الشورى، وتوصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء.

وأوضح التعديل أن تأشيرة المرور للزيارة سواء برا أو بحرا أو جوا تعطى لمدة 48 ساعة برسم 100 ريال، وإذا أراد الزائر البقاء لمدة 96 ساعة فسيكون الرسم المقدر لها هو 300 ريال.

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