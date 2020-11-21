وزير القوى العاملة يجتمع بصيادي الغردقة لبحث مشكلاتهم

عقد محمد سعفان وزير القوى العاملة، صباح اليوم السبت، اجتماعا مع صيادي مدينة الغردقة بحضور سعيد عبد الراضي مدير عام مديرية القوى العاملة، وغريب صالح رئيس جميعة الصيادين بالبحر الأحمر، وذلك لبحث مشاكلهم.



واستمع وزير القوى العاملة، لمطالب َومشاكل الصيادين وأهمها وقف الصيد لأكثر من ستة شهور كل عام، ووعد برفعها للقيادة السياسة للوصول إلى حلول ترضى الصيادين وأسرهم.



ومن مطالب الصيادين، العمل على إنشاء فرع بالبحر الأحمر وفصله عن منطقة السويس؛ توفيرا لمشقة السفر والعناء عن منطقة السويس التأمين الصحي وتسجيل في العمالة غير المنتظمة وتعيين أبناء الصيادين ووعد بعمل مشروعات خاصة لأبناء العاملين من خلال بحث عدد الجمعيات والوقوف على عدد الصيادين بتسجيلهم في الجمعيات لسهولة تحقيق مطالب جميع الصيادين.



وتشمل جولة وزير القوى العاملة لمدينة الغردقة، توزيع عقود عمل على ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسليم شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة وتكريم العاملين بأسبوع السلامة والصحة المهنية يرافقه اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.