سولسكاير يكشف السبب وراء فشل تحقيق الانتصارات في أولد ترافورد

أكد أولي جونار سولسكاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي أن غياب المشجعين قد حرم الفريق من "عامل الدعم" المعتاد في أولد ترافورد.

وفاز يونايتد بجميع مباريات الدوري الممتاز الثلاثة خارج أرضه حتى الآن هذا الموسم، لكنه ما زال ينتظر أول انتصار في الدوري على مسرح الأحلام، على الرغم من فوزه على ريد بول لايبزيج 5-0 في دوري أبطال أوروبا.

ويعزو سولسكاير هذه الإحصاءات غير العادية إلى الطبيعة المتغيرة لمباريات الذهاب والإياب خلال جائحة كورونا.

وقال سولسكاير :"في ملعبنا وخارجه، الأمر مختلف، ليس كما كان من قبل.. خضنا أربع مباريات على أرضنا في الدوري. الأول [ضد كريستال بالاس] ... نحن بالتأكيد ننظر إليه ونحن نعتقد أنه لم يكن لدينا أي استعداد. واستحق بالاس الفوز، واستحق توتنهام الفوز بعد طرد لم يكن ينبغي أن يحدث لأنتوني مارسيال".

وأضاف :"لكن المباراتين ضد تشيلسي وأرسنال كانتا متقاربتين للغاية. أنا متأكد بنسبة 100٪ من أنه إذا كان مشجعينا في الملعب، فسيساعدنا ذلك ويمنحنا التفوق الذي نحتاجه".

وأكمل :"إنه شيء نريد تصحيحه بالطبع، نريد مواجهة وست بروميتش ألبيون الآن وتحقيق فوزنا الأول على أرضنا في الدوري، كما نأمل. لكن الأمر مختلف الآن، اللعب بدون جماهير خلف المرمى في ستريتفورد إيند. إنهم يعرفون كيف يسجلون هدفًا لنا".

ووافق سولشاير على أن الفوز على لايبزيج في أولد ترافورد ربما كان أفضل أداء للريدز في الموسم الحالي حتى الآن، لكنه أصر على أن الفريق اعتاد على المباريات خلف الأبواب المغلقة في ملعبه.

وواصل :"الأمر ليس بهذه السهولة، لماذا لا نفوز على أرضنا؟ لماذا لا نقوم بعمل جيد؟ أعتقد أن كل مباراة لها ظروفها الخاصة. هناك أسباب وراء عدم فوزنا على أرضنا في الدوري حتى الآن. اللعب خارج وداخل ملعبنا ليسا نفس الشيء كما كان في السابق".

وأكمل :"في النرويج، يوجد ما لا يقل عن 100 مشجع في المباراة وهم يساعدون. هنا الملعب مغلق تمامًا وهو مختلف. كانت المباريات التي لعبناها متقاربة، باستثناء مباراة توتنهام حيث، لعبنا بعشرة لاعبين. لذلك نحن نعمل على ذلك ونحاول العثور على إجابة بالطبع".