قضية مجمع اللغة العربية: ننشر نص قرار وزير التعليم العالي بتولي صلاح فضل أعمال الرئيس

علمت «الشروق» من مصادر خاصة داخل مجمع اللغة العربية، أن رئيس المجمع الجديد قد يتم تعيينه بدلا من انتخابه.
وتحصلت "الشروق" على نسخة من قرار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، المرسل من رئيس قطاع مكتب الوزير إلى المجمع، بتاريخ 18/11/2020، لتولى الناقد والمفكر الدكتور صلاح فضل، منصب القائم بأعمال رئيس المجمع "مجمع الخالدين"، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية لتعيين رئيس جديد للمجمع.
وذكر القرار: "يطيب لي أن ابعث لسيادتكم بأسمى آيات الود والتقدير، أود الإحاطة بأنه في ضوء انتهاء مدة ولاية الأستاذ الدكتور حسن محمود عبد اللطيف الشافعي، في شغل منصب رئيس مجمع اللغة العربية، والذي كان يشغله بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 618 لسنة 2016، لمدة أربع سنوات اعتبارا من 28 فبراير 2016، دون صدور قرار بالتجديد، وحرصا على سلامة سير العمل واضطراد في المجمع واستمراره في أداء رسالته، فقد تم عرض مذكرة على السيد الأستاذ الدكتور الوزير لترشيح من يتولى القيام بأعمال رئيس المجمع لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية الصحيحة لشغل المنصب بطريق التعيين".
وتابع القرار: "وقد أشر سيادته بتكليف السيد الأستاذ الدكتور/صلاح فضل، الأستاذ بكلية الآداب جامعة عين شمس، وعضو مجمع اللغة العربية، للقيام بعمل رئيس مجمع اللغة العربية لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية الصحيحة لتعيين رئيس جديد للمجمع".
يأتي ذلك في الوقت الذي كان يتقلد فيه الأستاذ الدكتور حسن الشافعي رئاسة المجمع، لفترة ثالثة جديدة لمدة 4 سنوات، منذ تجديد الثقة له في 17 فبراير الماضي، مرورا بإعادة انتخابه مرة آخر في اكتوبر الماضي بسبب خلل في انتخابات فبراير.
* كيف ينتخب رئيس المجمع؟
يتم تنصيب رئيس المجمع بناء على انتخابات تجرى داخل المجمع يصوت فيها جميع الأعضاء، وليس بطريق التعيين.
ونوه المجمع في بيان سابق له، أن اعتماد انتخاب رئيس المجمع يصدر بقرار من السيد رئيس الجمهورية بعد عرض من وزير التعليم العالي طبقًا للمادة 10 من قانون المجمع.
وتشرف أمانة المجلس داخل المجمع على العملية الانتخابية طبقًا لقانون المجمع ولائحته الداخلية، ويكون انتخاب المرشح صحيحًا إذا حصل على الأغلبية المطلقة للأعضاء.
يذكر أنه في أكتوبر الماضي، تمت إعادة الانتخابات التي جرت في فبراير بسبب خطأ، واختير حسن محمود عبد اللطيف الشافعي ليتقلد المنصب للمرة الثالثة لمدة 4 سنوات، بعد منافسة بينه والاستاذ الدكتور صلاح فضل، حصل فيها الأول على أغلبية 17 مقابل 9 أصوات.