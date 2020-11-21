قضية مجمع اللغة العربية: ننشر نص قرار وزير التعليم العالي بتولي صلاح فضل أعمال الرئيس

علمت «الشروق» من مصادر خاصة داخل مجمع اللغة العربية، أن رئيس المجمع الجديد قد يتم تعيينه بدلا من انتخابه.

وتحصلت "الشروق" على نسخة من قرار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى، المرسل من رئيس قطاع مكتب الوزير إلى المجمع، بتاريخ 18/11/2020، لتولى الناقد والمفكر الدكتور صلاح فضل، منصب القائم بأعمال رئيس المجمع "مجمع الخالدين"، لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية لتعيين رئيس جديد للمجمع.

وذكر القرار: "يطيب لي أن ابعث لسيادتكم بأسمى آيات الود والتقدير، أود الإحاطة بأنه في ضوء انتهاء مدة ولاية الأستاذ الدكتور حسن محمود عبد اللطيف الشافعي، في شغل منصب رئيس مجمع اللغة العربية، والذي كان يشغله بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 618 لسنة 2016، لمدة أربع سنوات اعتبارا من 28 فبراير 2016، دون صدور قرار بالتجديد، وحرصا على سلامة سير العمل واضطراد في المجمع واستمراره في أداء رسالته، فقد تم عرض مذكرة على السيد الأستاذ الدكتور الوزير لترشيح من يتولى القيام بأعمال رئيس المجمع لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية الصحيحة لشغل المنصب بطريق التعيين".

وتابع القرار: "وقد أشر سيادته بتكليف السيد الأستاذ الدكتور/صلاح فضل، الأستاذ بكلية الآداب جامعة عين شمس، وعضو مجمع اللغة العربية، للقيام بعمل رئيس مجمع اللغة العربية لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية الصحيحة لتعيين رئيس جديد للمجمع".

يأتي ذلك في الوقت الذي كان يتقلد فيه الأستاذ الدكتور حسن الشافعي رئاسة المجمع، لفترة ثالثة جديدة لمدة 4 سنوات، منذ تجديد الثقة له في 17 فبراير الماضي، مرورا بإعادة انتخابه مرة آخر في اكتوبر الماضي بسبب خلل في انتخابات فبراير.

* كيف ينتخب رئيس المجمع؟

يتم تنصيب رئيس المجمع بناء على انتخابات تجرى داخل المجمع يصوت فيها جميع الأعضاء، وليس بطريق التعيين.

ونوه المجمع في بيان سابق له، أن اعتماد انتخاب رئيس المجمع يصدر بقرار من السيد رئيس الجمهورية بعد عرض من وزير التعليم العالي طبقًا للمادة 10 من قانون المجمع.

وتشرف أمانة المجلس داخل المجمع على العملية الانتخابية طبقًا لقانون المجمع ولائحته الداخلية، ويكون انتخاب المرشح صحيحًا إذا حصل على الأغلبية المطلقة للأعضاء.

يذكر أنه في أكتوبر الماضي، تمت إعادة الانتخابات التي جرت في فبراير بسبب خطأ، واختير حسن محمود عبد اللطيف الشافعي ليتقلد المنصب للمرة الثالثة لمدة 4 سنوات، بعد منافسة بينه والاستاذ الدكتور صلاح فضل، حصل فيها الأول على أغلبية 17 مقابل 9 أصوات.