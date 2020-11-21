ضبط 4830 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

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نجحت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، خلال ٢٤ ساعة، في ضبط ٤٨٣٠ مخالفة مرورية متنوعة.

وشملت أبرز هذه المخالفات ضبط ١٨٤٤ مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و٢٢٨ مخالفة بسبب "بدون أو انتهاء " رخصة قيادة وتسيير، و٩ دراجات نارية مخالفة، و٤٧ مخالفة لشروط الترخيص ، و٣٦ مخالفة موقف عشوائي.

واتخذت الأجهزة الأمنية كافة الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

كانت الإدارة العامة للمرور قد وجهت الحملات المرورية لتحقيق الانضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.