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إصابات كورونا في المغرب تتجاوز الـ320 ألفا

هديل هلال
نشر في: السبت 21 نوفمبر 2020 - 8:50 م | آخر تحديث: السبت 21 نوفمبر 2020 - 8:50 م

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 4702 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 320 ألفًا و962 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء السبت، أشارت «الصحة المغربية» إلى تسجيل 74 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5256.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 4499 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 266 ألفًا و711.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم السبت، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 55 مليون إصابة.

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