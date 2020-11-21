جنوح عبّارة فنلندية تقل أكثر من 400 شخص في بحر البلطيق

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جنحت عبّارة ركاب تحمل أكثر من 400 شخص اليوم السبت بالقرب من محطة عبّارات في جزر آلاند، وهي أرخبيل فنلندي في بحر البلطيق.

وأفادت الشركة المشغلة للسفينة (فايكينج لاين) وخفر السواحل الفنلندي أن الحادث لم يشكل خطرا على أحد ولم ترد تقارير عن أي تسرب للنفط أو الوقود.

وكانت هناك سفينة تابعة لخفر السواحل في الموقع.

وذكر شهود عيان أن العبّارة (إم / إس فايكينج جريس) كانت على بعد بضع أمتار قليلة من الشاطئ وعلى بعد بضع مئات من الأمتار من محطة العبارات في ماريهامن، البلدة الرئيسية في الأرخبيل.

وكانت العبّارة في طريقها إلى ستوكهولم عبر ماريهامن من توركو، في فنلندا.

وقالت الشركة المشغلة إن السفينة كانت تقل 331 راكبا وطاقما من 98 فردا.

وكانت هناك رياح عاتية وأمطار شديدة اليوم السبت وتوقفت عبّارات أخرى عن العمل.