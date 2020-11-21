علق الفنان محمد جمعة، على ظهور الفنان محمد رمضان، وهو يعانق مطربا إسرائيليا خلال تواجدهما في الإمارات، مما أثار حالة من الجدل الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب جمعة بعض أبيات من قصيدة "عرس كليب" لأمل دنقل، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك وهي: "لا تصالح ولو منحوك الذهب.. أتري حين افقأ عينيك وأثبت مكانهما جوهرتين هل تري؟. هي أشياء لا تشتري".

الأمر الذي تفاعل معه عدد كبير من الجمهور، واعتبروا خير رد على الفنان محمد رمضان، خاصة بعد أن علق رمضان على الصورة قبل أن يحذف البوست مرة أخرى، وقال "لا يهمني اسمك ولا لونك، ولا ميلادك، يهمني الإنسان، ولو مالوش عنوان".

وتابع: "أنا لا أعلم أو أسال على أي إنسان يتصور معايا أو اتصور معاه، ومش بسأله على دينه أو جنسيته، وربنا خلقنا واحد".