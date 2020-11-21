الأمم المتحدة تبدأ التحضير لاجتماع جديد بشأن القضية القبرصية

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم السبت، إن المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة جين هول لوت بدأت مشاوراتها لتهيئة الظروف والتحضير لاجتماع جديد بشأن القضية القبرصية.



وذكر جوتيريش -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه)- أن "جين لوت بدأت المشاورات من أجل تهيئة الظروف للتحضير لاجتماع جديد لما يسمى بـ 5 + 1، وأن ما أعنيه هنا هو الطائفتين القبرصيتين والدول الثلاث الضامنة (تركيا واليونان وبريطانيا) بالإضافة إلى الأمم المتحدة".



وأضاف جوتيريش: "نأمل أن نتمكن من عقد هذا الاجتماع ونأمل أيضاً أن يتيح هذا الاجتماع إعادة بدء المناقشات التي تمت في كران مونتانا التي بحاجة للاستئناف".



وتعليقا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحل الدولتين في قبرص، قال جوتيريش "من الواضح أنه في سياق هذه المحادثات أن يكون لكل طرف الحق في اتخاذ المبادرات التي يريدها، وإن هدفنا في الوقت الحاضر هو أن نكون قادرين على التقريب بين الأطراف وأن نبدأ من جديد من حيث توقفنا قبل بضعة أشهر".