استطلاع: أكثر من ثلثي الشركات الألمانية تواجه تراجعا في المبيعات

تواجه أكثر من ثلثي الشركات الألمانية انخفاضا عاما في المبيعات في عام 2020، وفقا لمسح على مستوى البلاد.

وشمل المسح الذي أجراه اتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية أكثر من 13 ألف شركة في جميع الصناعات.

وقال الاتحاد إن ميزانيات الاستثمار المشددة في العديد من المناطق العالمية تؤثر على الطلب على المنتجات الألمانية، إلا أن الشركات تشهد أيضا تراجعا في الطلب على المستوى المحلي.

وفي مجالات الضيافة والسفر والصناعات الثقافية والإبداعية، أبلغ أكثر من 90 % من الشركات عن انخفاض في المبيعات.

وفي تجارة وصناعة السيارات، قال حوالي 70 % من الشركات إن المبيعات تراجعت- بسبب الطلبات التي تم إلغاؤها والاختناقات في توريد المنتجات.

واضطر نحو نصف الشركات تقريبا إلى خفض أو تأخير الاستثمار استجابة للأزمة، واضطر ربع الشركات تقريبا إلى خفض عدد الموظفين.