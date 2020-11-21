وصول 18 سيارة تحوي لوازم مختلفة ضمن قافلة من صندوق تحيا مصر إلى دمياط

وصلت إلى محافظة دمياط صباح اليوم، 15 تريللا و3 سيارات جامبو، محملين بالمواد الغذائية والملابس والبطاطين؛ لدعم الأسر الأولى بالرعاية في دمياط، بالإضافة إلى أجهزة الغسيل الكلوي وكراسي الكلى المُعلن عنهم مسبقا، ضمن أكبر قافلة إنسانية أطلقها الصندوق، بحضور رئيس مجلس الوزراء الخميس الماضي، وذلك تحت شعار "نتشارك علشان بكرة"، وبرعاية رئيس الجمهورية.

وحضر استلام القافلة، اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، ودنيا أبو شاهين منسق صندوق تحيا مصر، وأميرة مؤمن وكيل مديرية التضامن الاجتماعي ومدير إدارة الدفاع.

وأوضحت المحافظ أن هذه السيارات تضمنت 23 ألفا و600 شنطة مجمدات "دواجن" و2700 شنطة وجبات تم تجهيزهم من خلال بنك الطعام المصري، بالإضافة إلى 20 ألف كرتونة مواد غذائية، تضم (5 كيلو أرز، و2 كيلو سكر، و350 جرام سمن، و700 ملي زيت، و100 جرام شاي، و15 كيلو مكرونة، و500 جرام فول)، بالإضافة أيضا إلى 100 كرتونة بطاطس، وذلك ضمن مبادرة "بالهنا والشفا"، فضلا عن 2000 كرتونة ملابس فى إطار مبادرة "دكان الفرحة"، وأيضا 13 ماكينة غسيل كلوي و25 كرسي كلى لدعم مستشفيات المحافظة.

وأشادت محافظ دمياط بجهود صندوق تحيا مصر، في إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية، للنهوض بكل القطاعات، وكذا قيامها بجهود كبيرة لدعم الفئات الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية.