قطاع غزة يسجل رقما قياسيا بالإصابات اليومية بكورونا وتحذيرات من تفشي خطير

سجل قطاع غزة اليوم السبت رقما قياسيا في الحصيلة اليومية لإصابات فيروس كورونا المستجد وسط تحذيرات من تفشي خطير للمرض.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 891 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة الذي يقطنه زهاء مليوني نسمة، بما يمثل أعلى حصيلة يومية من تسجيل أول إصابات في مارس الماضي.

وصرح المسؤول في وزارة الصحة في غزة فتحي أبو وردة بأن غالبية المناطق في القطاع باتت تصنف كـ"مناطق حمراء" بالنظر للارتفاع الحاد بالإصابات بفيروس كورونا، والتصاعد غير المسبوق للمنحنى الوبائي.

وحذر أبو وردة ، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، من نفاد القدرة الاستيعابية للمستشفى الأوروبي لاستقبال مرضى كورونا في غزة، مشيرا إلى أن غرف العناية المكثفة يرقد بها نحو 50 إلى 60 مريضا، بينهم أشخاص صغار بالسن ولا يعانون أمراضا مزمنة.

وأوضح أنه نتيجة الارتفاع الكبير بالإصابات بفيروس كورونا فإن العملیات المبرمجة في مستشفيات قطاع غزة متوقفة، نظرا لحالة الطوارئ.

وبالإجمال أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، عن تسجيل 14 وفاة و1486 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، في الأراضي الفلسطينية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الكيلة في بيان أن الوفيات تتوزع بواقع 10 حالات في الضفة الغربية و4 في قطاع غزة، مشيرة إلى وجود 51 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية 698 فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 82 ألف إصابة بحسب بيانات رسمية فلسطينية.