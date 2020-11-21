حفل لفريق «كراكيب» على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

قدم الفريق الشبابى "كراكيب"، مساء اليوم الجمعة، حفلا فنيا، على مسرح سيد درويش بالاسكندرية، وفق اجراءات احترازية تتبعها دار الأوبرا للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال دخول الجمهور من بوابات التعقيم وقياس درجات الحرارة وتباعد المقاعد.

وتضمن برنامج الحفل باقة مختارة من أجمل أعمال الفريق الخاصة، والتى تتميز بالاختلاف والتنوع بين الراب والهيب هوب والجاز والموسيقى الطربية الأصيلة، حيث يقدم الفريق موسيقى بسيطة مدعومة بمزيج عربى غير تقليدى تتناول موضوعات اجتماعية تمثل شريحة كبيرة من الشباب، منها عالم غريب، حلم قديم، لادايمة ، شتا ، اخطفينى ، فيلسوفة ، مفيش ، حبو بعضن ، السفن ، مصر ياما يابهية ، فاكرة، شاركنى الحياة ، الشدة تسلم.

وشارك فى الحفل نجوم الفرقة: مصطفى سعد ، مراد سكر ، ماجد محمد (جيتار)، علاء القاضى ( بيز جيتار)، جون موسى (كيبورد)، محمد الفخرانى (درامز).

تجدر الاشارة إلى أن فريق كراكيب قدم العديد من الحفلات الفنية الناجحة داخل مصر وخارجها، ولاقت اعجاب واستحسان الشباب فى مختلف دول العالم ، كما شارك فى العديد من المهرجانات الدولية .