 الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على 3 فلسطينيين جنوب بيت لحم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على 3 فلسطينيين جنوب بيت لحم

أ ش أ
نشر في: السبت 21 نوفمبر 2020 - 12:37 م | آخر تحديث: السبت 21 نوفمبر 2020 - 12:37 م

اعتدى جنود الاحتلال الإسرائيلي بالضرب المبرح على 3 فلسطينيين، على حاجز عسكري بالقرب من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، عن مصادر أمنية إن جنود الاحتلال نصبوا حاجزًا عسكريًا على مدخل بيت فجار الرئيسي، وأوقفوا 3 شبان، وانهالوا عليهم بالضرب المبرح، قبل أن يتم إطلاق سراحهم، ما أدى إلى إصابتهم ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

في سياق آخر، ذكر نادي الأسير في المدينة لـ"وفا"، أن قوة إسرائيلية خاصة اختطفت، صباح اليوم، أسيرًا محررًا من مدينة طولكرم بعد اقتحام منزله.


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