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أعداد جريدة الشروق
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سوريا: 88 إصابة و 5 وفيات جديدة بفيروس كوورنا

د ب أ
نشر في: السبت 21 نوفمبر 2020 - 2:41 ص | آخر تحديث: السبت 21 نوفمبر 2020 - 2:43 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية مساء اليوم الجمع، أنها سجلت ٨٨ إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة إلى ٧٠٧٩ حالات.

وقالت وزارة الصحة السورية في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه اليوم إنها رصدت 5 حالات وفيات ليرتفع عدد الوفيات إلى ٣٦٨.

وأشار البيان إلى تسجيل شفاء ٦٢ حالة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى ٢٩٨٦ .

وأضاف بيان وزارة الصحة " ٥ حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى ٣٦٨".

ومع تزايد عدد الاصابات بفيروس في سورية بدأت وزارة الصحة باتخاذ إجراءات لمواجهة تلك الاعداد من تجهيز مشافي جديدة للعزل والعناية.

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