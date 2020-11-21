«الخضر» في ألمانيا يجد حلا وسطا في نزاع المناخ

تجنب حزب الخضر نزاعا مفتوحا وتصويتا محفوفًا بالمخاطر لمجلس رئاسة الحزب خلال مؤتمره العام اليوم السبت.



وكتبت زعيمة الحزب،أنالينا بيربوك، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه تم التوصل إلى حل وسط بشأن الصياغة في البرنامج الأساسي للحزب، والذي جاء فيه: "الأساس المركزي لسياستنا هو اتفاق باريس بشأن المناخ وتقرير مجلس المناخ العالمي بشأن حد 1.5 درجة مئوية، والذي يوضح أن كل عُشر درجة له ​​أهمية من أجل منع تجاوز نقاط التحول ذات الصلة في النظام المناخي. لذلك من الضروري السير على مسار 1.5 درجة ولهذا، فإن العمل الفوري والجوهري أمر حاسم في السنوات القليلة المقبلة".



وكانت قطاعات من قاعدة الحزب طالبت بصياغة أهداف حماية المناخ بشكل أكثر دقة مما كان يقصده المجلس التنفيذي للحزب في البداية في اقتراحه الرئيسي.



وكانت نقطة الخلاف تدور حول ما إذا كان هدف الحد من الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مقارنة بعصر ما قبل الصناعة يجب أن يكون "معيارًا" لسياسة الخضر، وكان يتعين إجراء تصويت على مثل هذا التعديل.



وعارضت هيئة رئاسة الحزب هذا الأمر، معللة بأن ذلك لا يتوافق مع هدف اتفاقية باريس للمناخ، التي تحدد "أقل بكثير من درجتين" كهدف، لكنها تذكر حد 1.5 درجة على أنها تستحق السعي من أجلها. وفي كلمتها الافتتاحية للمؤتمر العام مساء أمس الجمعة.



وقالت ببربوك: "زعزعة اتفاقية باريس - مهما كان المقصود منها، يمنعنا من ملئها بالحياة معا".