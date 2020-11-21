أسر ضحايا هجوم 1974 في برمنجهام بإنجلترا يحيون ذكراه السنوية

تجتمع اليوم السبت، أسر ضحايا تفجيرات استهدفت حانتين في برمنجهام؛ لإحياء ذكرى الضحايا الذين قتلوا في المدينة الواقعة بوسط إنجلترا قبل 46 عاما.

وكان 21 شخصا، لقوا حتفهم وأصيب 220 آخرون بعد انفجارات وقعت في حانتي "ملبرن بوش" و"تافرن إن ذا تاون" في 21 نوفمبر 1974.

وسوف يتم إقامة قداس قصير في المساء بجوار نصب تذكاري خارجي عند محطة برمنجهام نيو ستريت ستيشن حيث سوف يتم تلاوة صلاة وأسماء الأشخاص الذين قضوا، يليها دقيقة حداد الساعة 0817 مساء (2017 بتوقيت جرينتش)، وهو وقت تفجير القنبلة الأولى.

وتأتي الذكرى السنوية بعد أيام قليلة من القبض على رجل "65 عاما" على صلة بالتفجيرين من منزله في بلفاست بأيرلندا الشمالية يوم الأربعاء.

وجرى نسب التفجيرات للجيش الجمهوري الأيرلندي المؤقت، رغم أنه لم يعلن المسؤولية عنها أبدا .

وكانت مجموعة من الأيرلنديين تعرف باسم "برمنجهام سيكس" قد حكم عليها بالسجن مدى الحياة في 1975 على خلفية التفجيرات ولكن الإدانات سقطت عند الاستئناف في 1991، ما أدى إلى الإفراج عن المجموعة.

وعادة ما يقام قداس سنوي طويل عند محطة القطار ولكنه جرى تعليقه جراء قيود كوفيد - 19.