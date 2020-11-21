13 لاعبا في معسكر منتخب المصارعة استعدادا لكأس العالم بصربيا

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دخل المنتخب الوطني للمصارعة معسكرا بالمركز الأولمبي بالمعادي استعدادا لخوص بطولة كأس العالم بصربيا في الفترة من 12 وحتى 18 ديسمبر المقبل.

ويرأس البعثة عضو مجلس إدارة من اتحاد المصارعة لم يتم تحديده بعد.

ويمثل مصر في البطولة 7 لاعبين في المصارعة الرومانية وهم هيثم فهمي وزن 60 كجم ومحمد إبراهيم كيشو وزن 67 كجم وأبو حليمة السيد وزن 72 كجم ومحمود خالد وزن 77 كجم ومحمد مصطفى وزن 87 كجم ومحمد علي جبر وزن 97 كجم وعبد اللطيف منيع وزن 130 كجم.

وفي المصارعة يمثل الفراعنة كلا من عمرو رضا وزن 75 كجم وخالد مسعود وزن 97 كجم وضياء جودة وزن 125 كجم، بينما في المصارعة النسائية يمثل المنتخب كلا من ندى مدني وزن 60 كجم وإيمان عصام وزن 65 كجم وسمر حمزة وزن 76 كجم.

ويقود منتخب المصارعة الرومانية المدرب أشرف الغرابلي والمصارعة الحرة المدرب فرج عبد الرازق، ومحمود جامد مدربا لمنتخب الأنسات.