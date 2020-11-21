نشط طرفا الدور النهائي للموسم الماضي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ميامي هيت الوصيف ولوس أنجليس ليكرز البطل، الجمعة في افتتاح سوق انتقالات الحرة، حيث مدد الأول عقد صانع ألعابه السلوفيني جوران دراجيتش، وتعاقد الثاني مع الجناح ولاعب الارتكاز مونتريزل هاريل.

وقبل حوالي عشرة أيام من بدء المعسكرات التدريبية للموسم الجديد وما يقرب من شهر على انطلاقته (22 ديسمبر المقبل)، بدأت فترة الانتقالات بقوة كبيرة في الدوري، رغم أنه لن تتم المصادقة على التعاقدات إلا اعتبارا من الأحد.

وعرض ميامي هيت عقدا لمدة موسمين على دراغيتش الذي ساهم بشكل الكبير في المشوار الرائع لميامي هيت الموسم الماضي خصوصا في الأدوار الإقصائية.

وأعلن دراجيتش (34 عاما) موافقته على عرض ميامي هيت في تغريدة على تويتر، وقال "يسعدني الإعلان عن بقائي".

وبحسب صحيفة "صن سنتينل"، من المتوقع أن يحصل دراجيتش الذي تعرض لإصابة في قدمه في المباراة الأولى من الدور النهائي أمام لوس أنجليس ليكرز أبعدته عن المباريات الأربع التالية، على 37 مليون دولار في العامين الجديدين من العقد، علما بان العام الثاني اختياري.

من جانبه، ضرب ليكرز، حامل اللقب، بقوة، حيث أكدت صحيفة "لوس أنجليس تايمز"، أنه أقنع مونتريزل هاريل الذي اختير أفضل لاعب سادس الموسم الماضي، بترك جاره وغريمه التقليدي في المدينة كليبرز والانضمام إلى صفوفه بعقد لمدة عامين.

وفضلا عن أن هذه الصفقة تضعف صفوف أحد أخطر منافسيه في المنطقة الغربية، فإنها تعتبر مهمة جدا بالنسبة لرفاق "الملك" ليبرون جيمس" الذين ضمنوا مطلع الأسبوع الحالي انضمام صانع الالعاب الاماني دينيس شرويدر (27 عاما) الى صفوفهم في صفقة تبادلية مقابل انتقال داني جرين الى صفوف اوكلاهوما سيتي ثاندر.

وذكرت الصحيفة أن ليكرز بصدد تسوية اتفاق مع جناح ميلووكي باكس ويسلي ماثيوز في صفقة انتقال حر أيضا.

من جهة أخرى، أوضحت صحيفة "فيلادلفيا إنكويرر" أن لاعب الارتكاز دوايت هوارد قرر ترك لوس انجليس ليكرز بعد موسم واحد في صفوفه وذلك للانتقال الى فريق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز مقابل 2,5 مليوني دولار لموسم واحد على الاقل.

وسيكون سيكسرز سابع فريق يدافع هاوارد عن الوانه بعد اورلاندو ماجيك وليكرز (لعب في صفوفه أيضا موسم 2012-2013) وهيوستن روكتس وأتلانتا هاوكس وتشارلوت هورنتس وواشنطن وازيردز.