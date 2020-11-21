قال محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع يستهدف في مرحلته الأولى الترع المتعبة، لافتًا إلى انتهاء المرحلة في عام 2022.

وأضاف غانم، خلال مداخلة هاتفية لجولة أخبار «الآن»، المذاعة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن الوزارة اختارت 6185 متر ترع، بتكلفة 15 مليار جنيه، مؤكدًا أن التبطين يساهم في توفير كمية مياه يتم ضخها في الترع.

وأشار إلى أن التبطين يساهم في توصيل المياه بشكل مناسب ودون مشاكل للمزارعين، معلقًا: «المزارع هيخاف يرمي مخلفات في الترعة بعد التبطين وسيشعر أنها إنجاز جميل أمام بيته وأرضه ما يشجعه في الحفاظ عليها».

ولفت متحدث الري إلى أن المرحلة الأولى تشمل تبطين الترع المتعبة في جميع محافظات الجمهورية كالصعيد والفيوم ومحافظات الوجه البحري، قائلًا إن هناك لجانًا متخصصة للمرور الدوري على الأعمال والتأكد من تنفيذ الأعمال بشكل مناسب وبأسرع وقت ممكن.

وذكر أن المشروع يتم بتمويل كامل من وزارة الري، وبالتعاون مع وزارة النقل والمحافظات والمحليات، موضحًا أن تبطين الترع له مردود على الطرق الواقعة على جانبها، فضلًا عن المردود الاجتماعي والبيئي، وتقليل إلقاء المخلفات، وتقليل عمليات إزالة الحشائش.