محافظ الغربية يعلن القرارات الجديدة الخاصة بكورونا واستعدادات موسم الأمطار

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم السبت، اجتماعاً أسبوعياً بمديري المديريات ورؤساء المدن والأحياء، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام، والأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة.

وبدأ الاجتماع بإعلان المحافظ القرارات الجديدة التي اتخذتها المحافظة لمجابهة الموجة الثانية لفيروس كورونا، حيث أصدر المحافظ بِنَاءً على تعليمات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، كتاباً دورياً يتضمن تخفيض أعداد العاملين بالمديريات والمدن والأحياء إلى ٥٠٪، ومنح إجازة مفتوحة لكل أصحاب الأمراض المزمنة، بعدها يحدد رئيس الجهة إمكانية العمل أو تقسيم العاملين إلى فترتين صباحية ومسائية.

وطلب المحافظ من الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة، عرض الموقف الحالي للمستشفيات، والذي أوضح أنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الطبية، وسيتم تطهير أي منازل بها حالات إصابة.

وقال حميدة إن كل محافظة ستتولى الحالات داخل المحافظة فقط، ولن تتلقى أي حالات من محافظات مجاورة، مطالباً التعاون الكامل مع مستشفيات جامعة طنطا.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة تفعيل لمتابعة الإجراءات الاحترازية بكل مركز ومدينة وحي ومديرية، على غرار الموجودة بالديوان العام للمحافظة، موجهاً جميع الحاضرين بتطهير جميع المنشآت التابعة لهم بصفة دورية وتوقيع الجزاء المباشر لأي مخالف للإجراءات الاحترازية.

وفي سياق آخر، تابع المحافظ بحضور العقيد أيمن فكري المستشار العسكري آخر استعدادات المحافظة؛ لتنفيذ التدريب العملي "صقر ٧٣" لمجابهة الأزمات والكوارث، حيث تم الاستقرار على تنفيذ الاصطفاف بالمنطقة اللوجيستية وتنظيم المخيم في أرض استاد طنطا الرياضي، وسوف يشارك في هذا التدريب مديريات (الصحة، التربية والتعليم، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، التموين، الحماية المدنية، الأوقاف، الكنيسة، هيئة الإسعاف).

ومن جانبه استعرض المستشار العسكري الخطة الفعلية التي ستنفذها كل جهة، والمطلوب تنفيذها داخل كل مؤسسة، مطالباً مديرية الصحة بتوفير خيمة صحية للعزل الطبي، ووجه المحافظ بعمل اجتماع فوري غداً؛ للوقوف على مدى جاهزية جميع الهيئات المشاركة.

واستعرض المحافظ مع الحاضرين الموقف التنفيذي للمشروعات القائمة بمحافظة الغربية، وعددها ٣٣٨ مشروعًا في ١٧ قطاع على مستوى المحافظة، بإجمالي تكلفة ٨ مليارات ٨٧٤ مليون جنيه، حيث وجه المحافظ بتوجيه خطابين لوزارتي الأوقاف والآثار لسرعة إرسال الاعتمادات الخاصة بمساجد السيدي البدوي وعز الرجال وعبد الله عاص، كما ناقش مع مديرية الثقافة ورئيس مدينة المحلة أعمال التطوير والتجديد في مسرح ٢٣ يوليو بالمحلة، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمني المتفق عليه.

وتابع المحافظ أعمال الرصف الجارية بجميع أنحاء المحافظة، مشدداً على مديرية النقل بسرعة الانتهاء من نفق الدلجمون، نظراً لتضرر الأهالي، وأوضح رئيس حي ثان طنطا حسن سير الأعمال بشكل سريع في نفق قحافة.

كما وجه رؤساء المدن والأحياء بزيادة وردية جديدة؛ للعمل فجراً على تجميع القمامة بكل مركز ومدينة وذلك لرفع المخلفات قبل استيقاظ المواطنين، كما استعرض الدكتور محمد الحضري استشاري الأعمال الميكانيكية الموقف الحالي لصيانة معدات النظافة، وذلك في إطار حرص المحافظة على تطوير منظومة القمامة.

وفي إطار استعدادات المحافظة لمواجهة موسم الأمطار، تم التأكيد على التعامل السريع مع الأمطار من خلال تشكيل غرفة عمليات على مدار ٢٤ ساعة في كل مركز ومدينة ومراجعة مصارف المياه والأنفاق بشكل دوري، مشددًا على مراجعة حالة الأعمدة بالقرى والمدن والتأكد من عزلها، وسرعة الانتهاء من إزالة كافة المباني ذات الخطر الداهم في أسرع وقت، حفاظاً على أروح المواطنين.