أيرلندا تحيي الذكرى المئوية لهجمات الأحد الدامي عام 1920

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تبدأ أيرلندا، اليوم السبت، الاحتفال بالذكرى المئوية "للأحد الدامي"، عندما قتل 14 مدنيا من قبل قوات الشرطة البريطانية في استاد "كروك بارك جايليك" في دبلن.

وكانت عمليات القتل في مباراة كرة القدم بين دبلن ومقاطعة تيبيراري قد وقعت خلال حرب الاستقلال (1919-1921).

وكان ينظر إليها باعتبارها ردا على مقتل 12 من عملاء المخابرات البريطانية من قبل الجيش الجمهوري الأيرلندي في 21 نوفمبر 1920.

وسيكون هناك مراسم خاصة لإحياء الذكرى مساء اليوم السبت في استاد "كروك بارك" للضحايا، بعضهم من الأطفال.

وستقام المراسم، التي سيتم بثها على الهواء مباشرة عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرلندية "آر.تي.إي" قبل أحد نهائيات مباريات كرة القدم الإقليمية.

وسيتم تقليص مراسم إحياء الذكرى بسبب القيود للحد من انتشار فيروس كورونا.