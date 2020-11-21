 ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الصاروخي على كابول إلى 8 قتلى و31 مصابا - بوابة الشروق
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ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الصاروخي على كابول إلى 8 قتلى و31 مصابا

أ ش أ
نشر في: السبت 21 نوفمبر 2020 - 11:24 ص | آخر تحديث: السبت 21 نوفمبر 2020 - 11:24 ص
أعلنت وزارة الشؤون الداخلية في أفغانستان ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الهجمات بالصواريخ التي استهدفت العاصمة كابول إلى 8 قتلى، وأكثر من 31 مصابا.

وذكرت الوزارة - وفقا لقناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم السبت - أن تلك الهجمات تم خلالها إطلاق 23 صاروخا على أجزاء مختلفة من العاصمة كابول.

ولم تعلن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.

من جهتها، ذكرت السفارة الإيرانية في أفغانستان أن أحد الصواريخ التي استهدفت العاصمة الأفغانية كابول صباح اليوم السبت، سقط داخل مجمع السفارة، دون أن يسفر عن وقوع أية إصابات.

وذكرت الشرطة الأفغانية أن الصواريخ التي سقطت في مناطق متفرقة من العاصمة كابول تم إطلاقها من منطقتين رئيستين: هما محيط السوق ومنطقة "تاهي مسكن".

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