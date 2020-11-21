جيش الكونغو الديمقراطية يدعو منتسبيه لعدم الانخراط في السجالات السياسية

حذر الجنرال ليون ريتشارد كاسونجا المتحدث باسم جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية منتسبي الجيش من الانخراط في السجالات السياسية الدائرة في البلاد لاسيما مع تصاعد حدة التوتر بين الرئيس فليكس تشيسكيدي وسلفه الرئيس السابق جوزيف كابيلا.



وقال الجنرال كاسونجا - في مؤتمر صحفي عقد بمقر القيادة العامة للجيش الكونغولي اليوم - "ندين بأشد العبارات الحملة المغرضة التي نظمت في أماكن معينة وجرى التعرف عليها وتدميرها، لقد كانت هذه الحملة تهدف إلى النيل من معنويات القوات المسلحة وجعل عسكريينا يدخلون في مواجهات مع بعضهم البعض".. مضيفا "أن مطلقي دعوات ثورة العسكريين على شبكات التواصل الاجتماعي عليهم أن يعلموا أن تراهاتهم لن تجد لها أي صدى".



ودعا المتحدث باسم جيش الكونغو الديمقراطية العسكريين إلى الحيطة والاتحاد والاصطفاف خلف القائد الأعلى وعدم التأثر أو الإنجرار إلى جدل لا علاقة له بمهامهم التي نص عليها الدستور.. موجها حديثه لجنود القوات المسلحة "يجب عليكم الطاعة والولاء للمؤسسات الشرعية، لأن هذا هو معنى قسمكم بعدم خيانة الكونغو على الإطلاق".



من جانبها، أوضحت مصادر عسكرية مطلعة - في تصريحات لمجلة "جون أفريك" الفرنسية - أن هذه اللهجة الحادة والتحذير الشديد من جانب الجيش جاء بسبب الجدل الذي أشعلته تصريحات أوجستين كابويا الأمين العام لحزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي (الحزب الحاكم حاليا) على شبكات التواصل الاجتماعي.



وكان كابويا قد اتهم وزير المالية سيلي يلاجولي، في كلمة ألقاها خلال ندوة سياسية نظمها الحزب في مقره، برصد مخصصات مالية إلى قوات الأمن (الجيش والشرطة) من أجل حشدهم ضد رئيس البلاد الحالي فيلكس تشيسكيدي.