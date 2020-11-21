تقرير: إلغاء إقامة مباراة السوبر الإيطالي في السعودية

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن عدم إقامة مباراة كأس السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ونابولي في المملكة العربية السعودية كما كان مخطط لها.

وفي تقرير نشرته صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، أكدت أن مباراة السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ونابولي ستقام على ملعب ريجيو إميليا، في 13 أو 20 يناير المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن قرار عدم إقامة السوبر الإيطالي في المملكة العربية السعودية، بعدما درست الحكومة الإيطالية الأوضاع المتعلقة بفيروس كورونا، وصعوبة إقامته في السعودية كما حدث في الموسمين الماضيين.

ومن المقرر إقامة المباراة خلف أبواب مغلقة بسبب الأوضاع في ظل فيروس كورونا، وتعد تلك هى المرة الرابعة التي يلتقي فيها يوفنتوس ونابولي في كأس السوبر الإيطالي.