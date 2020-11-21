روش السويسرية تتوقع استمرار وجود نقص في اختبارات كورونا

قال الرئيس التنفيذي لشركة "روش هولدنج إيه جي" السويسرية، سيفيرين شوان إنه رغم عشرات الملايين من اختبار الكشف عن مرض كوفيد -19 التي تنتجها الشركة، فإنها لن تكون كافية هذا الشتاء في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات العدوي في نصف الكرة الأرضية الشمالي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت، أن العملاق السويسري في طريقه لإنتاج أكثر من 80 مليون اختبار سريع شهريا بنهاية هذا العام، بالإضافة إلى اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل (بي سي أر) الأبطأ ولكنها عالية الدقة والتي يجري تسليمها على مستوى العالم منذ يناير.

ولكن حتى هذا سوف يكون أقل من الطلب وسط استمرار مشاكل في العرض، وبالتالي سوف يتعين على المسؤولين الاستمرار في تحديد الأولويات بالنسبة للموارد.

قال شوان في مقابلة مع بلومبرج: "يمكننا بيع المزيد إذا كانت لدينا الإمدادات فقط"، مضيفا "منظومة الإمدادات معقدة، وفي حاجة إلى تدفق الكثير من الأشياء معا".