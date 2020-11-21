محافظ مطروح: تطهير 165 لجنة قبل جولة الإعادة لانتخابات النواب

قال خالد شعيب محافظ مطروح، إن مراكز المحافظة، تكثف جهودها لتطهير وتعقيم جميع مقرات اللجان، بعدد 139 مركزا انتخابيا و165 لجنة فرعية، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الناخبين بالمحافظة 301763 ناخباً وناخبة.

وأعلن المحافظ، رفع حالة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، مع مراعاة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، والحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان وبما ييسر عليهم الأدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر وتوفير كافة سبل الراحة للناخبين وجميع القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة.

ووجه شعيب رؤساء المراكز، بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات في محيط اللجان مع التطهير والتعقيم للجان قبل التصويت وبعده ومراعاة التباعد الاجتماعي ومراقبة المسافات الآمنة بين الناخبين مع إقامة المظلات والاستراحات لانتظار الناخبين وتوفير أماكن لائقة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة أمام مراكز الاقتراع، مع المرور على كافة المراكز الانتخابية كلا فى نطاقه للتأكد من جاهزيتها وعدم وجود أي معوقات وتوفير كافة الخدمات بالمقار الانتخابية للتيسير على الناخبين للإدلاء بأصواتهم.