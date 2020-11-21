أفيخاي أدرعي ينشر صورة محمد رمضان والمغني الإسرائيلي: ما أجمل الموسيقى والسلام!

نشر أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، صورة تجمع الفنان المصري محمد رمضان والمغني الإسرائيلي "عومير آدام"، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك.

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على الصورة قائلا: "ما أجمل الفن والموسيقى والسلام!.. الفنان المصري القدير ⁧‫محمد رمضان‬⁩ مع الفنان الإسرائيلي المتألق ⁧‫عومير آدام‬⁩ في دبي".

وكانت الصورة، أثارت جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع رمضان للرد بفيديو يدافع به عن نفسه، وحذفه بعد دقائق، بعد معرفته حقيقة الشخصية التي كان يتصور معها، معلقا بعدها أنه لا ينظر للدين ولا جنسية من يتصور معه.