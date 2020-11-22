إحباط محاولتي تهريب أدوية بشرية بمنفذ أرقين بأسوان

‏تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ أرقين، اليوم السبت، من ضبط محاولتي تهريب كمية من الأدوية وأدوات التجميل، بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

كانت معلومات وصلت إلى النقيب محمد بكري رئيس وحدة البحث الجنائي، والمقدم محمد إسماعيل رئيس وحدة المفرقعات بالمعبر، تفيد باعتزام الراكب "ص. ف. أ" سوداني الجنسية، والراكبة "ح. م. ي" سودانية الجنسية، قادمين من السودان، تهريب كمية من مستحضرات التجميل والأدوية في الأتوبيسات القادمة من الخرطوم.

وبالعرض على حمدي محمد مكي، مدير الجمرك، شكل لجنة ضمت ممدوح محمود، ومحمود عابد، وعلي عبد اللطيف مأموري الجمرك؛ لتفتيش الراكبين وامتعتهما الشخصية فتبين وجود ١٢٠ علبة مكياج "آيشادو" ماركة "هدي بيوتي"، مخبأة بين طيات الملابس، داخل الأمتعة الشخصية الخاصة بالراكب الأول، ووجود 15 حقنة "RH" و4 علب "neomercazol" مخبأة بين طيات الملابس داخل أمتعتة الشخصية للراكبة الثانية.