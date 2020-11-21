تعثر محادثات بين باكستان وصندوق النقد الدولي بشأن قرض بـ6 مليارات دولار

أدى رفض رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لتطبيق إصلاحات لاتلقى قبولا شعبيا إلى تعثر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن استئناف قرض قيمته 6 مليارات دولار، حسبما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز نقلا عن مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى لم يتم الكشف عن هويتهم.

ولم يصل طاقم من صندوق النقد الدولي كان من المقرر أن يزور إسلام أباد في أكتوبر الماضي، فيما ينتظر مسؤولو الصندوق إشارات على استعداد باكستان لاتخاذ مزيد من الخطوات لخفض عجزها المالي، حسبما ذكر التقرير نقلا عن احد المسؤولين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت ، أن باكستان، التي منحها صندوق النقد الدولي قرض انقاذ بقيمة 6 مليارات دولار في العام الماضي بعد تعرضها لأزمة اقتصادية، اضطرت إلى السعي للحصول على مزيد من الاموال للتخفيف من عبء الديون وقرض آخر هذا العام لمكافحة تداعيات جائحة فيروس كورونا.