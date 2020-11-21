حبس متهمتان بتزوير مستندات تهريب المهاجرين غير الشرعيين في الإسكندرية

مقابل 20 إلى 30 ألف جنيه مصري أو ما يعادلهم بالنقد الأجنبي





قررت نيابة الجمرك في الإسكندرية، اليوم الجمعة، حبس سيدتان، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهن بتزوير مستندات ومحررات رسمية وعرفية، بغرض استغلالها في استخراج وثائق سفر وجوازات تجارية؛ لتهريب المهاجرين بطرق غير شرعية، مقابل 20 إلى 30 ألف جنيه مصري أو ما يعادلهم بالنقد الأجنبي، طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات التي وجدت بحوزتهم لفحصها وبيان طبيعتها.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مباحث الأموال العامة، بورود معلومات سرية حول قيام مالكتي مكتب لتصوير المستندات، "لإحداهن معلومات جنائية"، مقيمتان في نطاق دائرة قسم شرطة الجمرك، بالترويج لمستندات رسمية وعرفية منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة؛ بغرض إثبات بيانات على غير الحقيقة لعملائهن المترددين عليهن من راغبي الهجرة غير الشرعية، لتسهيل تهريبهم، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم عمل كمين وضبط المتهمان، وبتفتيش مسكنهن عثر بداخله على 2 هاتف محمول يحويان العديد من المحادثات النصية على تطبيق "واتس آب" الدالة لارتكابهما وقائع تزوير مستندات، وجهاز حاسب آلي "لاب توب" يحتوي على العديد من المستندات الرسمية والعرفية "على بياض" ممهورة بخاتم شعار الجمهورية لجهات أجنبية وحكومية، وشهادة تسجيل منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية على بياض ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "معدة للتزوير".

كما ضبط 8 إيصالات توريد نقود "على بياض" ممهورة بخاتم شعار الجمهورية، المنسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية "مزورين"، ومجموعة من قوالب الأختام الخاصة بالبنوك والشركات، ومستندات أخرى معدة للتزوير على بياض ممهورة بأختام جهات مختلفة وعملات محلية – أجنبية.

بمواجهتهن أقرتا بتزوير المحررات الرسمية والعرفية منسوب صدورها لجهات حكومية والتي تستخدم جميعها في استخراج وثائق سفر وجوازات تجارية، من خلال إدخال الغش والتدليس على المسئولين بالسفارات الأجنبية والجمارك، لتسهيل تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية، مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف جنيها مصريا أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي، لكل فرد.

تم تحرير محضر إداري، وأُخطرت النيابة العامة، حيث تباشر التحقيق.