شعبة الأدوات الصحية: تنظيم عمل المحال التجارية يوفر 30%‏ من تكلفة التشغيل

قال المهندس متي بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار الدولة بتنظيم عمل المحال التجارية يوفر نحو 30%‏ من تكلفة التشغيل لها.



وأضاف أن المجتمع التجاري كان في حاجة ماسة لمثل هذا القرار لتنظيم حركة التجارة والبيع والشراء، والحد من العشوائية التي كانت تسود الشارع التجاري.



ولفت إلى أن هذا تم مناقشته عدة مرات في أعوام سابقة لكن لم يتم التنفيذ على أرض الواقع، مشيرا إلى أن هذا القرار تم دراسته قبل ثورة يناير 2011، ونوقش أيضا بعد الثورة أثناء الانقطاعات المستمرة للكهرباء.



وأضاف أنه يوافق بشدة على تنظيم عمل المحال التجارية وتحديد موعد رسمي لإغلاقها، واعتبر أنه إذا صدر قرار بذلك سيكون سليما، ويجب أن تطبقه الدولة بكل حزم وصرامة، لافتاً إلى أن المستهلك سيسعى لتلبية أحتياجاته صباحا أو مساء في الوقت المحدد وفقاً لظروفه.



وأكد بشاي أن هناك العديد من المزايا التي ستنجم فى حالة صدور هذا القرار، وليس أقلها التوفير فى استهلاك الطاقة بالنسبة للدولة والتجار، خاصة أن المحلات ستتراجع شرائح الاستهلاك الخاصة بها.



وأشار إلى أن إجمالي الوفورات التى يمكن أن تتحقق من تنظيم العمل فى الساعات المحددة قد يصل إلى 30% من تكلفة التشغيل الحالية للمحال، التي ستتوزع بين أجور وعمالة وإهلاكات ومرافق.



ولفت إلى أن بعض المحال تشهد عمل ورديتين من العمال وخلال الفترة الأولى الصباحية تنعدم الحركة بشكل كبير، ويضطر المحل للفتح لعدم الإغلاق.



وأوضح أن العديد من الدول المتقدمة حول العالم تقوم بتطبيق هذا النظام، لافتا إلى أن المراكز التجارية فى تلك الدول تكون مزدحمة فى التاسعة صباحا، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمحافظات السياحية فيمكن أن يتم استثناء بعض الأنشطة والقطاعات من هذا القرار.



وأوضح أنه لا يمكن قبول استمرار الفوضى التى كانت قائمة قبل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث كانت بعض المحال تستمر لساعات متأخرة من الليل فى فتح أبوابها دون مبرر.



وأشار إلى أنه فى حالة الاستقرار على تطبيق الغلق الجماعى للمحال فى موعد محدد، فسيترتب على ذلك عدة مزايا للتجار والدولة.



وأوضح أن أبرز تلك المزايا ستكون ترشيد استهلاك الكهرباء من جهة، وتخفيف الضغط على المحولات التى يتم استخدامها ما يطيل عمرها التشغيلى والافتراضي.



وأكد أن هذا الأمر من شأنه أن يساعد على توفير الراحة الذهنية والبدنية للعمال ولأصحاب المحال والأعمال، لافتاً إلى أنه بدلاً من الفتح فى 10 صباحاً حتى ساعات بعد منتصف اليل، سيقتصر العمل من 9 صباحا إلى الموعد الذى ستقرره الجهات المعنية.



واعتبر أن هناك أبعاد اجتماعية وأسرية ستتحقق بذلك القرار حال صدوره وتطبيقه مع زيادة الترابط الأسرى، فضلا عن تخفيف التكدس والازدحام المرورى فى ساعات الليل، مشيرا إلى أن القرار حال صدوره سيعمل على تنظيم التجارة، لافتاً إلى أن العميل سيكون قد اعتاد على مواعيد العمل لتلبية احتياجاته الشرائية.



وأصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، قراراً بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، على أن يتم التطبيق اعتبارا من أول ديسمبر 2020.



وأكد أن المواعيد الجديدة تم التوافق بشأنها في اجتماعات اللجنة العليا للمحال العامة بحضور ممثلين لمجلس النواب وكل الوزارات والهيئات المعنية، ومن بينها وزارات الداخلية والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء.



وأضاف أنه تم عرض مقترحات اللجنة العليا للمحال العامة على مجلس الوزراء وتم مراجعتها ومناقشتها في اجتماعات الحكومة والموافقة عليها.