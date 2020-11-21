 العراق تدعو لتسهيل إجراءات منح تأشيرات دخول الأجانب إليها - بوابة الشروق
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العراق تدعو لتسهيل إجراءات منح تأشيرات دخول الأجانب إليها

أ ش أ
نشر في: السبت 21 نوفمبر 2020 - 12:02 م | آخر تحديث: السبت 21 نوفمبر 2020 - 12:02 م

دعا ديوان رئاسة الجمهورية العراقية، إلى تسهيل إجراءات منح تأشيرات دخول الأجانب إلى العراق، عازياً ذلك إلى تنشيط حركة الاقتصاد والاستثمار والسياحة.

وقال رئيس الديوان، مهند حسام الدين في بيان - حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم السبت - "بعد أن تنجلي أزمة كورونا، فإن العراق بحاجة الى مد جسور جديدة للتواصل مع مختلف دول العالم، وتسهيل إجراءات منح سمات دخول الأجانب إلى البلاد لزيارة الأماكن السياحية والدينية والتراثية، ما يفتح المجال للطرف المقابل للمبادرة والتعامل بالمثل".

وأضاف حسام الدين، أنه "يتوجب علينا المبادرة والسعي لتنشيط الجوانب السياحية والثقافية والاقتصادية والاستثمارية، والتقارب مع شعوب العالم المختلفة، وكسر حاجز القلق والتردد لدى شركات السياحة العالمية، ليتسنى الاطلاع عن كثب على واقع المدن العراقية والحياة الاجتماعية والانشطة المتعددة، ما يوفر فرصاً مضافة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتبادل الافواج السياحية".

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