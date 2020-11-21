انطلاق دوري الشطرنج بمدن سوهاج الجامعية

تنظم إدارة النشاط الاجتماعي بإدارة المدن الجامعية بجامعة سوهاج، دوري الشطرنج، بمشاركة ٣٠ طالبًا وطالبة على مستوى كليات الجامعة، وتستمر على مدار 10 أيام، ويقام بقاعة الأنشطة الطلابية في مبني "ج" بمدينة الطلاب بالجامعة.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، إن لعبة الشطرنج تعد من أهم الأنشطة الاجتماعية التي تنمي مهارات الطلاب، وتساعدهم على استغلال أوقات فراغهم في شيء مفيد ذهنياً.

ومن ناحيتها، أوضحت سامية زايد، مدير عام المدن الجامعية، أنه تم تقسيم الطلاب إلى أربع مجموعات بكل مجموعة طالبان وطالبتان، مشيرة إلى أن لعبة الشطرنج تعمل على تطوير العقل وتركيز التفكير، وهي أيضًا من أهم الأنشطة الاجتماعية التي تنمي مهارات وقدرات الطلاب، بطريقة تساعد على الإبداع والتخطيط.

بدوره، أكد عمرو حجازي، مسئول النشاط الاجتماعي، أنه سيتم اختيار منتخب المدينة من الطلاب الفائزين والحاصلين على أعلى النقاط، وسوف يتم منح الطلاب الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى جوائز مالية.