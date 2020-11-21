هروب 69 سجينا من سجن ببيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية، في خبر عاجل، صباح السبت، بهروب 69 سجينًا من سجن بعبدا، بشرق بيروت.

وطوقت قوات الأمن المنطقة، حيث تمكنت من القبض على ثمانية من الهاربين، بينما لقى خمسة آخرين حتفهم في حادث سير أثناء الهروب.