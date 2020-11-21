ليبيا: دخان مولد كهرباء يودي بحياة عائلة كاملة في طرابلس

توفى تسعة أشخاص هم أفراد عائلة كاملة في أحد أحياء العاصمة الليبية طرابلس اليوم السبت نتيجة اختناق ناتج عن دخان مولد كهرباء.

وتتكون الأسرة المنكوبة (عائلة موفق بريون) من الأب والأم وسبعة أبناء وجدوا ميتين جميعآ في منطقة عين زارة.

وأفاد المستشار الإعلامي في وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني الليبية "أمين الهاشمي" في تصريح صحفي أن تقرير الطبيب الشرعي الذي صدر بعد ظهر اليوم أرجع الوفيات التسع إلى اختناق ناتج عن دخان مولد كان بأحد غرف المنزل المتهالك.

وكانت الأسرة المنكوبة قد عادت لمنزلها منذ فترة قصيرة، بعد نزوح أكثر من سنة بسبب الحرب التي كانت تدور في طرابلس.

وقال الهاشمي: "العائلة عانت من ويلات النزوح ونظراً لعدم وجود أبسط مقومات الحياة من كهرباء وخدمات في هذه المنطقة التي شهدت الحروب والدمار اضطر السيد فائق بريون لتشغيل تدفئة تقليدية (موقد فحم) ومولد كهربائي مهترئ والذي سبب المشكلة والاختناق".