المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لفتاة أجنبية بتهمة جلب المخدرات لمصر

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار عادل أحمد، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لفتاه أجنبية لجلبها المواد المخدرة داخل مصر.

وأسندت النيابة العامة للمتهمة "مانويلا. ف"، تهمة جلب كمية من المواد المخدرة للبلاد بقصد الاتجار بها، بغير الاحوا المصرح بها قانون.

وقالت المحكمة قبل النطق بالحكم، إن واقعة الدعوي اطمأن إليها ضميرها مما يتضمن عقاب المتهمة عملًا بنص المادة 2/304 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث أنه نظرًا لظروف الدعوي تأخذ المحكمة بقسط من الرأفة في نطاق ماترخص به الماده 17 من قانون العقوبات ومن ثم تقضي المحكمة بالعقوبة المبينة بالمنطوق.