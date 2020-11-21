الوحدة المحلية لمغاغة تفتح باب التصالح في مخالفات البناء أون لاين

أعلن المهندس محمد السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا، أنه رغبة في التيسير على المواطنين ومنعا للازدحام والتكدس واتباعا للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا وتحقيقا لاستراتيجية التحول الرقمي، فقد تقرر أن يكون تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء إلكترونيا عن طريق الأون لاين.

وأضاف أنه تم تحديد الرابط الخاص بنموذج 3 للتصالح، حيث يمكن للمواطنين التسجيل أونلاين (من خلال الرابط) للحصول عليه والبدء في إجراءات التصالح قبل انتهاء المدة الزمنية المقررة بنهاية نوفمبر.

ويشترط أن يتقدم بالطلب على الموقع مرة واحدة، وسيتم التنسيق لاحقا لاستلام النموذج، على أن يتم نشر الأسماء من خلال الموقع للحضور واستلام النموذج.

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