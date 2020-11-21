الرئاسة العراقية تدعو إلى تسهيل إجراءات دخول الأجانب

دعا ديوان رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم السبت، إلى تسهيل إجراءات منح سمات دخول الأجانب إلى العراق، عازيًا ذلك إلى تنشيط حركة الاقتصاد والاستثمار والسياحة.

وقال رئيس الديوان مهند حسام الدين، في بيان صحفي اليوم أورده موقع "السومرية نيوز" العراقي، إن العراق بحاجة الى مد جسور جديدة للتواصل مع مختلف دول العالم بعد أن تنجلي أزمة كورونا، وتسهيل إجراءات منح سمات دخول الاجانب الى البلاد، لزيارة الأماكن السياحية والدينية والتراثية.

وشدد على ضرورة السعي لتنشيط الجوانب السياحية والثقافية والاقتصادية والاستثمارية، والتقارب مع شعوب العالم المختلفة، وكسر حاجز القلق والتردد لدى شركات السياحة العالمية، ليتسنى الاطلاع عن كثب على واقع المدن العراقية والحياة الاجتماعية والانشطة المتعددة، ما يوفر فرصا مضافة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتبادل الافواج السياحية.

وأشار إلى اجتماع مع مدير عام مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اللواء رياض الكعبي حيث ناقشا تسهيل إجراءات اصدار الجوازات والبطاقة الموحدة، والاستفادة من معلومات المديرية لتحقيق مديات اقتصادية وأمنية، وتوفير كمٍ وافي من المعلومات والبيانات، التي تخدم العملية الانتخابية المزمع اجراؤها منتصف العام المقبل.