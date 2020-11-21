ماكرون: توافر اللقاح ضد كورونا قبل نهاية العام

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن العالم يواجه اليوم أزمة صحية تهدد حياة الملايين من البشر، لافتًا إلى أن المسؤولية التاريخية تحتم على المضي نحو توحيد الجهود الدولية.

وأضاف ماكرون، خلال كلمة ضمن الفعالية المصاحبة لقمة العشرين حول التصدي للأوبئة، مساء السبت، أن دول المجموعة ناقشت اليوم المبادرة الناجحة (مبادرة ACT-A) التي حصدت ما يقارب 10 ملايين دولار منذ الانطلاق.

ولفت إلى أن «اللقاح ضد كورونا سيكون متوفرًا قبل نهاية العام»، مشيرًا إلى أن «المجموعة ستضمن وصول اللقاح لجميع الدول خصوصا الفقيرة منها».

وأشار إلى أن «منصة مجموعة العشرين خصصت أموالا لشراء جرعات للقاح كورونا»، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.