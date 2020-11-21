 ماكرون: توافر اللقاح ضد كورونا قبل نهاية العام - بوابة الشروق
السبت 21 نوفمبر 2020 7:11 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

ماكرون: توافر اللقاح ضد كورونا قبل نهاية العام

هديل هلال
نشر في: السبت 21 نوفمبر 2020 - 7:05 م | آخر تحديث: السبت 21 نوفمبر 2020 - 7:05 م

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن العالم يواجه اليوم أزمة صحية تهدد حياة الملايين من البشر، لافتًا إلى أن المسؤولية التاريخية تحتم على المضي نحو توحيد الجهود الدولية.

وأضاف ماكرون، خلال كلمة ضمن الفعالية المصاحبة لقمة العشرين حول التصدي للأوبئة، مساء السبت، أن دول المجموعة ناقشت اليوم المبادرة الناجحة (مبادرة ACT-A) التي حصدت ما يقارب 10 ملايين دولار منذ الانطلاق.

ولفت إلى أن «اللقاح ضد كورونا سيكون متوفرًا قبل نهاية العام»، مشيرًا إلى أن «المجموعة ستضمن وصول اللقاح لجميع الدول خصوصا الفقيرة منها».

وأشار إلى أن «منصة مجموعة العشرين خصصت أموالا لشراء جرعات للقاح كورونا»، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك